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Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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Bodrum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyede görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Özel Kalem Müdürü S.A'nın daha önce başkanlık biriminde görevli M.A. isimli kadın ile dün gece bir işletmede yaşadıkları tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve bu nedenle ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

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