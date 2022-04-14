Meteoroloji'den müjde! Uzun süredir bekleniyordu bugün başlıyor İstanbul, İzmir, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindiren haber geldi. Bir süredir devam eden kış havası sona eriyor bugünden itibaren sıcaklık artacak. Hafta sonu da güneş yüzünü gösterecek. Öte yandan Nisan ayı aralıklarla yağış sürprizi yapmaya devam edecek. İşte bölge bölge son hava durumu tahmini
Havalar ısınıyor yavaş yavaş yaz geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 14 - 20 Nisan 2022 hava durumu tahmininde şöyle denildi:
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram havasına değindi ve şu ifadeleri kullandı:
Ramazan Bayramı tahmini. Arefe günü dahil 4 gün boyunca bunaltmayan bir sıcak bekleniyor. Yağış ülke genelinde neredeyse hiç yok. Vade uzun olduğu için değişime açık. Tekrar açıklama yapacağım...
Yağış beklenen iller: Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre bugün yağış beklenen iller şöyle sıralandı:
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu