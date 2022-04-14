Meteoroloji'den müjde! Uzun süredir bekleniyordu bugün başlıyor İstanbul, İzmir, Antalya...

Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram havasına değindi ve şu ifadeleri kullandı:

Ramazan Bayramı tahmini. Arefe günü dahil 4 gün boyunca bunaltmayan bir sıcak bekleniyor. Yağış ülke genelinde neredeyse hiç yok. Vade uzun olduğu için değişime açık. Tekrar açıklama yapacağım...