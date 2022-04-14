Güneş kremi fiyatları dudak uçuklattı! Kozmetik ürünleri de zamdan nasibini aldı

Zamlardan kozmetik ürünler de nasibini aldı. Güneş kremleri zamlarla 300 liraları buldu. Kur ve vergiye rağmen yurtdışındaki fiyatlarla arada uçurum olması soru işareti yarattı.

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Havaların ısınmasıyla birlikte güneş kremine olan talep artmaya başladı ancak yeni sezon kremlerin fiyatları dudak uçuklattı. Geçen yıl 150 liradan satılan kremler 290 lira ila 350 lira arasında raflara koyuldu. Uzmanlar, kremlerin pazarlama stratejisi olarak kasten yüksek fiyattan konulduğunu ve sezona doğru ‘yüzde 50’ye varan indirim’ uygulanacağını belirtti.

Yaz aylarına yaklaşılırken güneş kremleri raflardaki yerini almaya başladı. Raflara koyulan yeni sezon ürünlerin fiyatları ise adeta tüketicilerde şok etkisi yarattı. Markalı güneş kremlerinin fiyatlarını görenler bu durumu sosyal medyada paylaşmaya başladı. Dün bir basın kuruluşunda da yer alan haberde, yeni sezon ürünlerin fiyatlarının 290 lira ila 350 lira arasında değiştiği görüldü. 2020 yılında ortalama 80 liradan, geçtiğimiz yıl da 150 liradan satılan aynı markalı kremlerin fiyatlarının bu yıl 350 liraya kadar çıkması akıllara kur kaynaklı artışları getirdi. Biz de, aynı ürünü hem İngiltere hem de Avrupa fiyatlarıyla karşılaştırdık. Buna göre, 200 ml’lik 50 faktör yeni sezon krem İngiltere’de ortalama 6.5 Pound’dan, Avrupa’da ortalama 10 Euro’dan satılıyordu. Aynı ürünün Türkiye fiyatı ise 349 lira olarak raflara koyulmuştu.

Güncel kuru göz önüne alarak karşılaştırdığımız fiyatlara göre, ürünün Türkiye fiyatının güneş kremlerinden alınan yüzde 26’lık vergi de dikkate alındığında ortalama 200 lira olması gerekiyordu. Ek maliyetlerle birlikte en fazla 250 liraya kadar satışa konulabilirdi. Ancak, aradaki uçurum soru işareti yarattı. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kozmetik Komite Başkanı Necdet Mot, fiyatlardaki dikkat çeken farkın bazı perakende markalarının uyguladığı pazarlama stratejisinden kaynaklandığını belirtti. Mot, “Hemen hemen her sezonun başında güneş kremlerinde bu tarz bir pazarlama stratejisi uygulanır. Henüz sezonun çok başındayız. Sezon ürünler raflara yeni yeni yerini almaya başladı. Kozmetik ve temizlik alanındaki bazı satıcılar raflara bu aylarda yüksek fiyattan kremleri koyar. Sezon yaklaştıkça ‘yüzde 50’, ‘yüzde 40’ ve ‘yüzde 30’ indirim uygulamalarıyla tüketiciyi çekmeye çalışır” dedi.

Yüzde 60 ithal

Bu uygulamanın maalesef sıklıkla başvurulan bir yöntem olduğunu ve yapılanın yanlış olduğunu belirten Necdet Mot, bunun kozmetik zincirlerinin “indirim” stratejileri nedeniyle bir alışkanlık haline geldiğini de kaydetti. Mot, Güneş Kremi pazarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Türkiye’de satılan güneş kremlerinin yüzde 60’ını ithal, yüzde 40’ını yerli ürünler oluşturuyor. Eczanede satılan ürünlerin neredeyse tamamı ithal. Yerli ürünlerde 15 liradan 50 liraya bile krem bulmak mümkün. Ancak, konu cilt gibi çok hassas bir mesele olunca genel eğilim markalı ve ithal ürünlerden yana oluyor.”