Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı bombaları! 'Kürt seçmen size oy verir mi' sorusuna ne dedi?

ÜMİT Özdağ'ın 'cumhurbaşkanı adayımız' diyerek kamuoyunun gündemine getirdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan flaş açıklamalar geldi. Ümit Özdağ'ın "Adayımız Mansur Yavaş'tır" sözlerinin kendisini rahatsız ettiğini belirten Mansur Yavaş, "Kürt seçmenden oy alamaz" diyenlere de anketlerle cevap verdi....

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Mansur Yavaş ismi, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği günden bu yana gündemden düşmüyor. Şimdiye kadar 'aday değilim' diyen Mansur Yavaş'ın, İsmail Saymaz'a söyledikleri ise kafaları karıştırdı. Mansur Yavaş, Ümit Özdağ'ın hamlesinden memnun mu?... "Yavaş'a Kürtler oy vermez" iddiasını nasıl yorumluyor? İsmail Saymaz sordu, Mansur Yavaş ilm kez cumhurbaşkanı adaylığına göz kırpan satır arası mesajlar verdi. İşte o röportaj...

- Prof. Ümit Özdağ'ın "Adayımız Mansur Yavaş'tır" sözleri sizi memnun etti mi?

Rahatsız etti.

Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu

- Neden rahatsız etti?

Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek. Bunu herkes biliyor. Hal böyleyken, böyle bir açıklamanın yeri yok, gereği de yok. Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben "Adayım" dememişim. "Aday değilim" diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum.

Anketlerde memnuniyet yüzde 80'e ulaştı

- Şu günlerde tartışmaların odağındasınız. Ne düşünüyorsunuz?

Ben gerçekten belediye başkanlığından memnunum. Ne açıdan memnunum? İnanın, akşama kadar binlerce hayır duası ve teşekkür geliyor. Anket geldi; memnuniyet yüzde 80'e yaklaşmış Ankara'da. Bunların hepsi oy verir-vermez, bilemeyiz. Versin diye yapmıyoruz ki. İnsan ayırmıyoruz.

- Fakat her yerde Mansur Yavaş efsanesi dolaşıyor. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?

Kişisel kanaatim...

Bir: Vatandaş kavga istemiyor.

İki: İnsanların işiyle meşgul olmasını istiyor.

Üç: Adaletli ve merhametli davranmasını istiyor. Başka hiçbir şey değil. (Başkan olduktan sonra) Birkaç ay geçti, "Adam işini yapıyor, başka bir şeye karışmıyor" demeye başladılar. Siyaset o manada bizim işimiz değil. Belediye başkanı olarak benim kafam; daha konforlu nasıl yaşatırız, bilişim dünyasında insanların bize ulaşmasını, bizim onlara ulaşmamızı nasıl sağlarız... bunlarla meşgul. Mesela, kar takip sistemi yüzde 100 bana ait. Mesela, pilli sayaçlar geç bağlanıyordu. Yeni bir sistem bulduk. Yarım saatte gidilecek, sayacın pili değişecek, bir saati geçerse cep telefonuma mesaj gelecek, "Hala takılmadı" diye. İnsanların hoşuna giden şey israf yapılmaması, tasarruf edilmesi, şeffaf olunması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi. Halkın gerçek ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz.

- Yani vatandaşın Mansur Yavaş tercihinin sebebi "İşini yapıyor" diye bakması.

Aynen öyle. "Kavga etmiyor" diyorlar.

Ortada fol yok, yumurta yok. Yine de sağlı sollu saldırı başladı

Kimileri "Kürtler Mansur Yavaş'a oy vermez" diyor.

- Evet, ortada fol yok, yumurta yok. "Biz işimize bakıyoruz" diyoruz. Yine de sağlı sollu saldırı başladı şimdiden. Dün OdaTV'de bir şeyler çıkardılar. (Yavaş'ın eski miting konuşmasının kaydı) Üstelik OdaTV'de yayınlanan görüntüleri daha önce Beyaz TV'de Melih Gökçek yayınlattı. Düşünün artık, nereden nereye geldik.

Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini anketçilere sorun

- Aynı görüntüler yerel seçimde de gündeme gelmişti.

Tabi tabi, onları bir daha yayınlıyorlar. Durduk yere ismim üzerinden böyle yorumlar yapılması doğru değil. Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor.

- Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı şehirleri kastediyorsunuz değil mi?

Evet. Diyarbakır'da sokak röportajı yapıyorlar. Biri diyor ki "Mansur ne alaka, adamın neci olduğunu biliyorsun!" Diğeri "Abi öğrencilere, vatandaşa, garibana arka çıkıyor, adam ayırmıyor" diyor.

Sokakta aç gezen insanın partisi ne olabilir?

- Ankara'da Kürtlerin oyunu almadınız mı?

Ankara'da Kürtlerin yaşadığı bölgeler var Haymana ve Bala'da. Orada anket yapsınlar. Seçimden önceki ve şimdiki fikirlerini öğrenmek isterim. Belediye ve kamu hizmeti yaparken insanların rengi, cinsiyeti, inancı sizi ne ilgilendirir? Buna göre vergi almıyorsunuz ki. Sokakta aç gezen insanın partisi ne olabilir? Bana ne yani! Bir anne çocuğuna süt götüremiyorsa kimliği ve kişiliği kimi ilgilendirir, öyle değil mi? Ben öyle bakıyorum.

- Eski görüntülerin şimdi dolaşıma sokulmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Kirli siyaset olağanlaştı Türkiye'de. Başka bir şey diyemiyorum.