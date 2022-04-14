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Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

 Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. İşte TFF'den yapılan açıklama...

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

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