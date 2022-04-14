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Ablasına kötü davranan eniştesini av tüfeğiyle öldürdü

Ablasına kötü davranan eniştesini av tüfeğiyle öldürdü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Ekrem Kurt, 48 yaşındaki kayınbiraderi Abdurrahman A. tarafından ablasına kötü davrandığı iddiasıyla av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki Abdurrahman A. ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan eniştesi Ekrem Kurt ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline av tüfeği alan Abdurrahman A., eniştesi Ekrem Kurt'a ateş ederek kafasından yaraladı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay sonrası ağır yaralanan Ekrem Kurt, bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre müdahale edilen talihsiz adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ekrem Kurt'un cenazesinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin, Nurdağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı gözaltına alındı
Olay sonrası kaçan katil zanlısı Abdurrahman A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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