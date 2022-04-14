BIST 2.474
DOLAR 14,62
EURO 15,98
ALTIN 925,86
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

ABD'li ünlü yatırımcıdan yabancı işadamlarına Türkiye çağrısı! Neden Türkiye'yi seçti?

ABD'li ünlü yatırımcıdan yabancı işadamlarına Türkiye çağrısı! Neden Türkiye'yi seçti?

Türkiye’de yaptığı büyük ölçekli yatırımlar ile dikkat çeken Amerikalı ünlü iş adamı Daniel Lau-Lopez son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmekte. Türkiye’de yapacağı yatırımlar ve neden Türkiye’yi seçtiği ile ilgili konuşan Lau-Lopez, Amerikalı iş insanlarına da Türkiye’ye yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Abone ol

Lau-Lopez, Türkiye’nin başta Avrupa ve Asya ülkeleri için değerli ve canlı bir pazar olduğunu, kendisinin de bu canlı pazarı bir fırsat olarak gördüğünü belirterek Türkiye’de yapacağı gelecek yatırımlar konusunda da heyecanlı olduğunu söyledi. Türkiye’nin gelecek vaat eden bir ekonomiye sahip olduğunu, sürekli gelişmekte olduğunu ve bu sebeple de dikkatini çektiğini belirten Lopez; Türk kültürünü ve tarihini araştırdığını, yaptığı araştırmaların da Türkiye’nin yatırım yapmaya değer bir ülke olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. 

Lau-Lopez, Amerikalı diğer iş insanlarına da Türkiye’ye yatırım yapmalarını önerdi. Özellikle Türkiye’nin gelişen ekonomisinin büyük çaplı yatırımlar yapmaya müsait olduğunu, hızlı gelişim kaydeden start-up’ları ile Türk ekonomisinin giderek güçlendiğini söyledi. Ünlü iş adamı Resmi Instagram hesabı @daniel.laulopez 'de bizzat açıkladı.

Lau-Lopez’in kendisi de açıkladığı yatırım hedefleri arasında Türk moda girişimi Vakfe Moda’nın yer aldığını, firmayla gelecekte ortaklık kurmayı planladıklarını belirtmişti. Daniel Lau-Lopez yatırım hedeflerini belirlerken de bu tarz başarılı ve gelecek vaat eden girişimleri seçtiğini belirtiyor. Bu noktada, Lau-Lopez, Amerikalı iş adamlarının başarılı olmak için canlı Türkiye pazarından faydalanmaları gerektiğini belirtiyor.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Merkez Bankası faiz kararı ne? Altın ve dolar kuru faiz kararına odaklandı
Merkez Bankası faiz kararı ne? Altın ve dolar kuru faiz kararına odaklandı
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
TÜİK açıkladı içme sütü üretimi yüzde 10 azalışta
TÜİK açıkladı içme sütü üretimi yüzde 10 azalışta
CHP'den tepki: İktidar belediyelerimizi iflasa sürüklemeye çalışıyor
CHP'den tepki: İktidar belediyelerimizi iflasa sürüklemeye çalışıyor
Eşini darbeden kişinin evinden çıkanlar şoke etti!
Eşini darbeden kişinin evinden çıkanlar şoke etti!
Türkiye Rusya'ya BM'nin yaptırım kararına uyacak mı? Çavuşoğlu açıkladı! Yoksa Türkiye'ye yaptırım gelir iddiası
Türkiye Rusya'ya BM'nin yaptırım kararına uyacak mı? Çavuşoğlu açıkladı! Yoksa Türkiye'ye yaptırım gelir iddiası
Çok iddialı! Metin Öztürk'ten 2 yıl üst üste şampiyonluk vaadi
Çok iddialı! Metin Öztürk'ten 2 yıl üst üste şampiyonluk vaadi
Kapısına gelen siparişi iptal etti 4 yıl sonra icrayla karşılaştı
Kapısına gelen siparişi iptal etti 4 yıl sonra icrayla karşılaştı