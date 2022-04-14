ABD'li ünlü yatırımcıdan yabancı işadamlarına Türkiye çağrısı! Neden Türkiye'yi seçti?

Türkiye’de yaptığı büyük ölçekli yatırımlar ile dikkat çeken Amerikalı ünlü iş adamı Daniel Lau-Lopez son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmekte. Türkiye’de yapacağı yatırımlar ve neden Türkiye’yi seçtiği ile ilgili konuşan Lau-Lopez, Amerikalı iş insanlarına da Türkiye’ye yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Abone ol

Lau-Lopez, Türkiye’nin başta Avrupa ve Asya ülkeleri için değerli ve canlı bir pazar olduğunu, kendisinin de bu canlı pazarı bir fırsat olarak gördüğünü belirterek Türkiye’de yapacağı gelecek yatırımlar konusunda da heyecanlı olduğunu söyledi. Türkiye’nin gelecek vaat eden bir ekonomiye sahip olduğunu, sürekli gelişmekte olduğunu ve bu sebeple de dikkatini çektiğini belirten Lopez; Türk kültürünü ve tarihini araştırdığını, yaptığı araştırmaların da Türkiye’nin yatırım yapmaya değer bir ülke olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Lau-Lopez, Amerikalı diğer iş insanlarına da Türkiye’ye yatırım yapmalarını önerdi. Özellikle Türkiye’nin gelişen ekonomisinin büyük çaplı yatırımlar yapmaya müsait olduğunu, hızlı gelişim kaydeden start-up’ları ile Türk ekonomisinin giderek güçlendiğini söyledi. Ünlü iş adamı Resmi Instagram hesabı @daniel.laulopez 'de bizzat açıkladı.

Lau-Lopez’in kendisi de açıkladığı yatırım hedefleri arasında Türk moda girişimi Vakfe Moda’nın yer aldığını, firmayla gelecekte ortaklık kurmayı planladıklarını belirtmişti. Daniel Lau-Lopez yatırım hedeflerini belirlerken de bu tarz başarılı ve gelecek vaat eden girişimleri seçtiğini belirtiyor. Bu noktada, Lau-Lopez, Amerikalı iş adamlarının başarılı olmak için canlı Türkiye pazarından faydalanmaları gerektiğini belirtiyor.