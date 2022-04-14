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Merkez Bankası faiz kararı ne? Altın ve dolar kuru faiz kararına odaklandı

Merkez Bankası faiz kararı ne? Altın ve dolar kuru faiz kararına odaklandı

Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomistin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Mart ayında faizler sabit tutulmuştu
Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

Merkez Bankası'nın son toplantısında hangi kararlar alınmıştı?
Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.

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