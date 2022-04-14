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Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol’de son 24 saatte 1160 Ukrayna askeri teslim oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol’de son 24 saatte 1160 Ukrayna askeri teslim oldu

Rusya, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde son 24 saatte toplam 1160 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu ileri sürdü.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’ya açtığı savaştaki eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mariupol kentinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu ileri süren Konaşenkov, "Mariupol'de bu gece 14'ü subay olmak üzere 134 Ukrayna askeri gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Son 24 saatte 36. Deniz Tugayına bağlı toplam 1160 Ukrayna askeri teslim oldu. Bunların arasında 176 subay bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, dün Mariupol’de 1026 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu ileri sürmüştü.

"Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 48 askeri nesne imha edildi"
Bu gece yüksek hassasiyetli silahla 12 askeri altyapı unsurunun vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Son 24 saatte havadan Ukrayna'ya ait 48 askeri nesne imha edildi." dedi.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 131 uçak, 104 helikopter, 245 hava savunma füze sisteminin yanı sıra 448 insansız hava aracı, 2 bin 179 tank ile zırhlı araç, 248 çok namlulu roketatar, 944 obüs ve havan topu ve 2 bin 88 özel askeri aracın yok edildiğini aktardı.

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