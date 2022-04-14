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Elon Musk'tan bomba Twitter hamlesi! İşte verdiği teklif

Elon Musk'tan bomba Twitter hamlesi! İşte verdiği teklif

Elon Musk, Twitter'in tamamını satın almak için hisse başına 54,20 dolar teklif etti. Elon Musk, satın alma teklifini Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı bir mektup ile iletti. 

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SEC'e yaptığı bildirimde 13 Nisan itibariyle Twitter'da sahip olduğu hisse oranının yüzde 9,1'e, hisse sayısının 73 milyon 115 bine ulaştığını belirten Musk, Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın alma teklifini dün gönderdiği bir mektup ile iletti.

Musk, Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ettiği mektubunda, "Bu en iyi ve nihai teklifim" ifadelerini kullandı ve şirketin tek bir kişiye ait hale gelmesinin, borsadan çıkmasının "ihtiyaç duyulan" değişikliklerin yapılması için gerekli olduğunu savundu.

Elon Musk ayrıca, sunduğu teklifin reddedilmesi halinde Twitter'da hissedar olma pozisyonunu yeniden değerlendireceğini de vurguladı.

Sunduğu bağlayıcı olmayan teklif için Morgan Stanley ile çalışan Musk'ın açıklamasından sonra Twitter hisseleri seans öncesi işyemlerde yüzde 13,6 değer kazandı.

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