Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den itiraz!
Hatice Cengiz'in avukatı, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine itiraz etti.Abone ol
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine itiraz etti.
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