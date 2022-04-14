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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den itiraz!

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den itiraz!

Hatice Cengiz'in avukatı, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine itiraz etti.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine itiraz etti.

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