Dikkat çeken araştırma! Zamlar İstanbulluyu yaktı durum çok fena o ürünleri kimse alamadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), halkın nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi 2022 Mart Raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul'un gündeminde ekonomi sorunları ve akaryakıt zammı yer aldı.Zamlar sonrası birçok ürün evlere giremedi. İşte o dikkat çeken araştırmanın sonuçları
İPA tarafından yapılan İstanbul Barometresi araştırmasında, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta sorular yöneltildi.
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Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorununun yüzde 50,6 ile ekonomik sorunlar
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Yüzde 48,7 ile sığınmacılar ve mülteciler
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Yüzde 39,3 ile ulaşım olduğu belirlendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi ise 7,7 olarak ölçüldü.
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