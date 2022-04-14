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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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TikTok'a yeni özellik geliyor! Test edilmeye başlandı

TikTok'a yeni özellik geliyor! Test edilmeye başlandı

En çok kullanılan sosyal medya platformu TikTok, kullanıcılara videolardaki bireysel yorumları beğenmemelerine izin veren bir özelliği test ediyor.

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Bir blog gönderisinde TikTok, bireylerin alakasız veya uygunsuz buldukları yorumları başkaları tarafından görülmeden işaretleyebileceklerini söylüyor. TikTok, bu geri bildirimin, yorum bölümünü tutarlı bir şekilde var olmasını sağlamak ve yorumların filtrelenmesinde daha isabetli ölçümlerin yapılmasının sağlanacağını umduğunu söyledi.

TikTok kullanıcıları, içerikle ilgilenmediklerini bildirmek için videoları beğenmeyebiliyorlar. Ancak bu yeni özellikle topluluk kuralları ihlalleri için yorum bildirme seçeneğine ek olarak, artık yorumu beğenmeme düğmesi de mevcut görünüyor. Şirket ayrıca, yüksek hacimli olumsuz yorum alan içerik oluşturuculara yorum filtreleme ve toplu engelleme ve silme gibi özellikler hakkında hatırlatıcılar göndermeyi denediğini de belirtiyor.

85 milyondan fazla videoyu kaldırdı
TikTok’a göre, özelliğin tam olarak kullanıma sunulup sunulmayacağına ilişkin kararlar önümüzdeki haftalarda verilecek. Bugünkü şeffaflık raporunda TikTok, Ekim ve Aralık 2021 arasında 85 milyondan fazla videoyu ihlaller nedeniyle kaldırdığını söylüyor. Bu da uygulamaya yüklenen tüm videoların yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor.

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