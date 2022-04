Cinsel içerikli sohbetler başını yaktı! Game of Thrones’un ünlü oyuncusu tutuklandı

Popüler HBO dizisi Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Joseph Gatt, eyalet sınırları dışında bir çocukla çevrimiçi olarak cinsel içerikli sohbetler ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Thenn Warg karakteriyle tanınan ve Los Angeles’taki evinde tutuklanan Joseph Gatt, reşit olmayan biriyle cinsel içerikli sohbetler yapmakla suçlandı. 50 yaşındaki İngiliz oyuncu, tutuklandığı gün 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Daily Mail’in haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı, aktörün tutuklanmasının ardından diğer potansiyel kurbanları arıyor.



Joseph Gatt kimdir?

Gatt, oyunculuk kariyerine 1999 yılında İngiliz polis draması The Bill’de rol alarak başladı. Game of Thrones’a ek olarak, Dumbo, Stark Trek Into Darkness ve Thor gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı. 12 yaşında alopesi universalis teşhisi konan Gatt’ın kız arkadaşı Mercy Malick ile Los Angeles’ta yaşadığı söyleniyor. Aktörün 2009’dan beri Malick ile ilişkisi var.