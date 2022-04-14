Küplere binip çileden çıktı 2 yıl hapisle yargılanıyor! Emre Kınay davası: Eteğim açılınca...

Cihangir'de gittiği bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen televizyon muhabirine hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Emre Kınay ile mekanda oturan doktor Baha Toygar'ın 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanmalarına devam edildi.