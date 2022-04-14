Küplere binip çileden çıktı 2 yıl hapisle yargılanıyor! Emre Kınay davası: Eteğim açılınca...
Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, Beyaz TV muhabiri mahkemelik olduğu davada mütalaa açıklandı.
Cihangir'de gittiği bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen televizyon muhabirine hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Emre Kınay ile mekanda oturan doktor Baha Toygar'ın 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanmalarına devam edildi.
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müşteki Mustafa Ağdağ’ın avukatı ve tutuksuz sanıklar Baha Toygar ile Emre Kınay, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Baha Toygar, müştekiyle de sanıkla da tanışmadığını söyleyerek, "Arkadaşlarla otururken basın mensuplarının yuvalanmış vaziyette olduklarını gördüm. Bir süre sonra basın mensuplarının, bir bayanın düşmesi üzerine birden hareketlenip, çekim yapmaya başladıklarını anladım." dedi.
Toygar "Akabinde arkadaşlara ‘oradan ayrılalım’ dedim. Saat gece yarısına yaklaşmıştı, evim de bulunduğumuz mekana yakındır. Sakin bir şekilde kalkarak evime doğru gittim." ifadelerini kullandı.