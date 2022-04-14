CHP'li Özgür Özel'den Man adası belgeleriyle ilgili Erdoğan'a çağrı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutsun, 'İstifa ederim, siyaseti bırakırım.' demişti. Man Adası belgeleri Ağrı Dağı kadar gerçek. Bu artık MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla kayda geçirilmiştir." dedi.

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Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtayın, Man Adası davaları hakkındaki kararına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği Man Adası iddialarının ispat edilmesi halinde siyaseti bırakacağını söylediğini anlatan Özel, Yargıtay kararının ve gerekçesinde yer alan MASAK raporunun, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçeği yansıttığını ortaya koyduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda Anayasa'ya göre 45 gün içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gerektiğini belirten Özel, "1 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını ve Erdoğan'ın tekrar aday olmamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargıtay kararındaki bazı ifadeleri okuyan Özel, kararda yer verilen MASAK raporunda, banka hesapları arasındaki aktarımların doğrulandığını söyledi. Özgür Özel, "Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutsun, 'İstifa ederim, siyaseti bırakırım.' demişti. Man Adası belgeleri Ağrı Dağı kadar gerçek. Bu artık MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla kayda geçirilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormanın, halkın haber alma özgürlüğü için çalışan tüm basın mensuplarının görevi olduğunu dile getiren Özel, öte yandan o dönemde belgelerin sahte olduğunu manşetlerine taşıyan medya kuruluşlarının da Yargıtay kararı doğrultusunda gerçeklere yer vermesi gerektiğini savundu.