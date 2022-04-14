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Ukrayna savaşı bitmeden Avrupa'da yeni kriz! Rusya'dan nükleer uyarısı geldi

Ukrayna savaşı bitmeden Avrupa'da yeni kriz! Rusya'dan nükleer uyarısı geldi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan işgal can almaya devam ederken Avrupa yeni bir kriz ile karşı karşıya. İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği ile ilgili konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, 'nükleer Baltık' uyarısında bulundu.

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UKRAYNA'nın dört bir yanında can kayıpları sürerken dünyanın gözü bu kez Avrupa'nın kuzeyinde. Zira NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alabileceklerini açıklaması sonrası başlayan kriz büyümeye devam ediyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in açıklamaları ise tabiri caizse tüm gözlerin bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Rusya'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, çok konuşulacak bir nükleer uyarıda bulundu.

Rusya'nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima eden Medvedev açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz."

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