Süleyman Soylu'dan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’li Semra Güzel’in yakalanmasına ilişkin, “Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Arama Kurtarma alanında kurulan Kurum ve Kuruluşların akreditasyon törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu program sonunda basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"Gerekli soruşturmalar devam ediyor"

Belediyeler için gelen şikayet ve ihbarların olduğunu belirten Soylu, “Bize kanuna uygun olmayan ve vatandaşımızın da şikayet ettiği, kamunun tespit ettiği yüzlerce şikayet geldi. Bizim görevimiz teftiş kurulunun, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün gelen haber ve şikayetlerin gerçeğe uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Belediyeler ile ilgili ve valilikler ile alakalı ve ilgili kurumlar ile alakalı bu tür gelen taleplerin soruşturmaya dönüp dönmeyeceği elbette gerçeklik ile ilgili olup olmadığına yöneliktir. Bu konuda gerekli soruşturma devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

"Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir"

İHA'nın aktardığına göre HDP’li Semra Güzel’in yakalanmasına ilişkin gelişmeler hakkında sorulan soruya Bakan Soylu, “Her şey ortada. Terör ile bağı olan bir kişinin TBMM’de bulunmasının ne anlama geldiğinin sorusu sorulmalıdır. Milletvekilliği kıymetli bir şeydir. Hem milletimiz hem de milletvekilliğini elde eden kişiler için önemlidir. Böyle bir kişiyi TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur. Sorduğunuz kişi kendisinin ne yaptığını bilen bir kişidir. Onu sokan parti de onun ne yaptığını bilen bir parti. Türkiye için gecikmiş bir soru ve gecikmiş bir karardır” diye konuştu.