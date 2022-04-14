Serdar Aksoy: Siyaset baronları rant istedi biz vermedik

İzmir'in Menemen ilçesinin seçilmiş Belediye Başkanı olan ve geçtiğimiz dönemde hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklanıp görevden alındıktan sonra tahliye edilen ve dava süreci lehine gelişmekte olan Serdar Aksoy yaşadıklarını anlattı.

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Aksoy istifa ettiği eski partisi olan CHP'li bazı vekillerin kendisinden rant işi talep ettiğini ve kendisinin de bunu kabul etmediği için başına bu işler geldiğini ve kumpasa uğradığını ileri sürdü.



Aksoy bu iki vekilin kim olduğu sorusuna bir tanesinin medya kökenli olduğu yanıtını verdi.