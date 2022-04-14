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Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına tutuklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına tutuklama

SAMSUN'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde yabacı uyruklu aile, sağlık merkezinden dönerken evlerinden uzak bir yerde diğer çocukları ile evde bıraktıkları 5 yaşındaki kızları R.C.M.'yi görünce nasıl geldiğini ve orada ne yaptığını sordu. Korku ve panik içinde olan çocuk, babasıyla aynı iş yerinde çalışan kendileri ile aynı mahallede ikamet eden Y.T. (34) adlı şahsın kendisini evine götürdüğünü, burada giysilerini çıkartıp kendisine bazı şeyler yaptığını ailesine anlattı.

Aile, soluğu jandarmada aldı. Ailesi kızlarına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Y.T.'den şikayetçi oldu. Y.T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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