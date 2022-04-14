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Türkiye 14 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 14 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 182 bin 446 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 127 kişinin testi pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 301 bin 11 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 14 Nisan 2022 Perşembe günü verilerine göre  Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 446 test yapıldı, 5 bin 127 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 16 bin 783 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.4, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.12 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 301 bin 11 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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