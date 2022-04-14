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Barış için oynadılar! Galatasaray dostluk maçında Dinamo Kiev'e kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Barış için oynadılar! Galatasaray dostluk maçında Dinamo Kiev'e kaybetti

Galatasaray ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibi savaşta zarar gören çocuklara yardım için özel maçta karşı karşıya geldi. Ukrayna temsilcisi müsabakayı 3-1 kazandı.

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Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda, "Barış için maç" sloganıyla oynanan ve hakemler Mehmet Türkmen, Ogün Kamacı ve Ferdi Karadoruk'un yönettiği müsabakaya Galatasaray, Inaki Pena, Sacha Boey, Semih Kaya, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Dinamo Kiev ise karşılaşmaya Bushchan, Karavaev, Popov, Syrota, Vivchsrenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalski, Antyukh, Besedin ile çıktı.

Karşılaşmada Dinamo Kiev'in gollerini 14. dakikada Buyalski, 28. dakikada Besedin ve 80. dakikada Tsygankov atarken Galatasaray'ın golünü ise 56. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımda genç oyuncular Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Emir Tintiş, Işık Kaan Arslan, Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki, maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Burak Elmas, Mircea Lucescu ile bir araya geldi
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bir dönem sarı-kırmızılı takımı da çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile maç öncesinde bir araya geldi. Elmas ile tecrübeli teknik adam saha kenarında bir süre sohbet etti. Rumen teknik adam, Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau ile de bir süre saha kenarında konuştu.

Ukraynalı bazı futbolseverlerin de statta takip ettiği müsabaka öncesinde, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Dinamo Kievli futbolcular maç öncesindeki seremoniye Ukrayna bayrağıyla çıktı.

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