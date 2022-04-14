Bakan Koca sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orucunu Sakarya'da sağlık çalışanlarıyla açtı.

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Bazı temaslarda bulunmak üzere Sakarya'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Koca, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına gelerek burada sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Koca, daha sonra hasta ziyaretinde bulundu.

Bakan Koca, programlarının ardından kentten ayrıldı.