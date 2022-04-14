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Şırnak'ta buldukları cismi kurcalayan kardeşler patlama sonucu ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şırnak'ta buldukları cismi kurcalayan kardeşler patlama sonucu ağır yaralandı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde arazide buldukları cisimle oynayan iki kardeş meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı.

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ŞIRNAK'ın İdil ilçesi Mağara köyü kırsalında çobanlık yapan Sercan E. (18) ve Murat E. (17) adlı kardeşler hayvanlarını otlattıkları esnada bir cisim buldu. Cismi kurcalayan iki kardeş patlama sonucu ağır yaralandı.

Patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki kardeş hastanedeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı.

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