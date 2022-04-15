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Rusya'nın 'Moskova' kruvazörü battı! Ukrayna vurmuştu

Rusya'nın 'Moskova' kruvazörü battı! Ukrayna vurmuştu

Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu. Ukrayna söz konusu gemiyi füzeyle vurduğunu açıklamıştı.

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Ukrayna, dün Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Rusya'dan gemiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Moskova kruvazörü battı
Rusya Savunma Bakanlığı "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı" denildi.

Daha önceki açıklamada 'Ciddi şekilde hasar gördü' denilmişti
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan önceki açıklamada ise, "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD 'İki hikaye arasında seçim yapmak zorunda kaldılar' demişti
ABD, gemide ne olduğundan emin değildi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rus kruvazör gemisinde en az bir patlama olduğunu ve bunun gemide büyük hasara neden olan oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini ifade etmiş, “Geminin kendi yolunu çizebildiğini değerlendiriyoruz ve bunu yapıyor. Şimdi daha çok doğuya doğru gittiğini düşünüyoruz. Muhtemelen onarım için Sivastopol’a demirleyeceğini düşünüyoruz, ancak buna (patlamaya) tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" demişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova’nın Rusya’nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etmiş, “İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil” demişti.

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