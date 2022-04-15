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Okullarda maske yasağı kalkıyor! Yasağın biteceği tarih belli oldu

Okullarda maske yasağı kalkıyor! Yasağın biteceği tarih belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak, maske yasağını da konuşacağız" dedi. Bulum Kurulda, maske kullanımına esneklik getirilmesi ve ilk olarak okullarda maske zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğuna ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu'nda önemli kararlar alınacağını söyledi. Alınan bilgiye göre, maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi bekleniyor. Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak" dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, yaza giriyoruz. Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun" dedi.

Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak" dedi.

İlk etapta okullarda maske zorunluluğu kalkıyor
Sabah'ın haberine göre, önümüzdeki hafta çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi konusunda adım atılacağı ve bu çerçevede ilk etapta okullarda maske uygulamasına son verileceği belirtiliyor.

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