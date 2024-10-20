MEB okullara yazı gönderdi, valilik harekete geçti! Bu ilçelerde ders süresi kısaldı

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ilin valiliğine bir genelge gönderilmişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.