MEB okullara yazı gönderdi, valilik harekete geçti! Bu ilçelerde ders süresi kısaldı
MEB'nın genelgesi doğrultusunda İstanbul'da ikili eğitim yapılan okulların ders saatlerinde düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre tekli eğitim yapılan Adalar, Bakırköy, Şile, Şişli ve Tuzla dışında 34 ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders süreleri geçici olarak 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi. Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ise ders saati 30 dakikaya indi.
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ilin valiliğine bir genelge gönderilmişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.
Sabah gazetesinin haberine göre ilk uygulama İstanbul'da hayata geçirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ders saatleri 35 dakikaya düşürüldü.
Yeni ders saatleri kış mevsimi boyunca geçerli olacak. 21 Ekim Pazartesi günü itibariyle başlayacak yeni ders saati uygulamasının Mart 2025'e kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Günler uzadıktan sonra ders saatleri yeniden 40 dakikaya çıkarılacak.
HANGİ İLÇELERDE YENİ SAAT UYGULANACAK?
1-ARNAVUTKOY
2 - ATAŞEHİR
3 - AVCILAR
4- BAĞCILAR
5 - BAHÇELİEVLER
6 - BAŞAKŞEHİR
7 - BAYRAMPAŞA
8 - BEŞİKTAŞ
9 - BEYKOZ