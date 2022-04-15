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İstanbul'da evin üzerine tır devrildi! Evde mahsur kalanlar var çok salıda ekip gönderildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da evin üzerine tır devrildi! Evde mahsur kalanlar var çok salıda ekip gönderildi

SARIYER'in Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine TIR devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tır sebebiyle gecekonduda mahsur kalanlar olduğu belirtildi.

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İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi’nde yokuştan inen Remzi Bingöl yönetimindeki 34 BV 1304 plakalı demir yüklü tır, yolun alt tarafında bulunan gecekondunun üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan aynı aileden 5 kişi ile TIR şoförü yaralandı
Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile tırın sürücüsü Remzi Bingöl’ü kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri gecekondu içerisindeki 5 kişiyi ve tırın sürücüsü Remzi Bingöl’ü yaralı olarak bulundukları yerden çıkardıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Gecekondunun üzerine düşen tırı bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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