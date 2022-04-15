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Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olması olay oldu

Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olması olay oldu

Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olması ve 5'inin ise 'T.C. Kimlik Kartı' işlemi için beklemesi iddiasıyla yayınlanan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

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Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde dün kaydedildiği iddia edilen görüntülerde sırada yer alan isimlerin neredeyse yabancı uyruklu kişilere ait olması ve 5 kişinin ise "T.C. Kimlik Kartı" işlemi için beklediği yer almıştı.

Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken bugün Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğüne kaydedildiği iddia edilen yeni görüntüler paylaşıldı.

İsim ve soy isimlerin devamı kapatıldı

Kaydedilen görüntüde isim ve soy ismin sadece baş harflerine yer verildiği görüldü.

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