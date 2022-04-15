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149 sözleşmeli personel alınacak! İlan yayımlandı başvuru tarihi belli oldu

149 sözleşmeli personel alınacak! İlan yayımlandı başvuru tarihi belli oldu

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde 149 sözleşmeli personel istihdam edecek.

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Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 temizlik personeli, 64 şoför, 3 bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular, 25 Nisan-9 Mayıs'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek.

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