BIST 2.481
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 929,16
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya! Son bir yılda kira tespit davaları ikiye katladı

Ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya! Son bir yılda kira tespit davaları ikiye katladı

Enflasyonun da üzerinde istenen ev kiraları zammı sonrası kiracılar ve ev sahipleri karşı karşıya geldi. Kira bedeli belirleme ve tahliye davaları bir yılda ikiye katladı.

Abone ol

Sulh ve icra hukuk mahkemelerinde görülen kira tespit ve kira tahliye davalarının, toplam dava sayısına oranının bir yılda yüzde 10'dan yüzde 20'lere çıktığı, kira tespit ve tahliye davalarının genel davalar arasında da ilk sıralara yükseldiği ifade ediliyor.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, kiralarda­ki artışların Türkiye'de 26 milyonu bulan açlık sınırının altında yaşa­yanlar açısından büyük bir sıkıntı yarattığını belirterek, düşük gelirli vatandaşların kiralarını mutlaka devletin karşıla­ması gerektiğini belirtti. Barınmanın bir insan hakkı olduğunu vurgula­yan Çakar, “Şu anda ki­racılar büyük bir çıkmaz­da” ifadesini kullandı.

Davalar artacak
Özellikle İstanbul'da kiraların uçtuğunu, ma­liyetlerin öngörülemez şekilde artması nedeniy­le yeni konut yapılmadı­ğı bu ortamda talep artışı nedeniyle yaşanan bu fiyat artışına kısa vadeli bir çözüm bulunmadığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Der­neği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan da, “Da­valar arttı ve önümüz­deki dönemde daha da artacak” dedi.

Emekli bu kiraları ödeyemez
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Kiralarda fahiş artışlar var. 2 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile bir ay geçinmek zorunda olan emekli bu fahiş kiraları nasıl ödeyecek? Devlet acil bu soruna el koymalı” dedi.

Ailevi durum diyerek çıkaramaz
TÜGEM Başkanı Hakan Akdo­ğan, ev sahiplerinin çevredeki benzer dairelerin kiralarının artışını görünce var olan kiracıları çıkarma yoluna gidebildiğini belirterek “Ev sa­hibi ‘ailevi durum var' deyip kontratı olan kiracıyı çıkaramaz. Eve birinci dereceden yakınının ihtiyacını noter kanalı ile kanıtlamak zorunda” dedi.

Yıllık kira artışı yüzde 84'ü buldu
Bahçeşehir Üniversitesi Ekono­mik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) sahibinden.com verileri üzerinden yaptığı son ölçümlemeye göre, şubat itibarıyla Türkiye genelinde ortalama kiralık konut fiyatlarındaki artış yüzde 84.2 seviyesinde. BETAM, yıllık kira artış oranını İstanbul'da yüzde 112.3, Ankara'da ise yüzde 106.7 ölçüyor. Öte yandan Türkiye İsta­tistik Kurumu (TÜİK) ölçümlemesi­ne göre kiralardaki yıllık artış oranı martta yüzde 19.7 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Et fiyatlarına bir zam daha geliyor! Yazın fiyatlar uçacak
Et fiyatlarına bir zam daha geliyor! Yazın fiyatlar uçacak
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olması olay oldu
Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olması olay oldu
Resmi Gazete'de yayınlandı Türkiye'den ev alan yabancılara yıl sınırı da değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı Türkiye'den ev alan yabancılara yıl sınırı da değişti
Motorine çok büyük zam! Motorin 16 Nisan itibariyle 1 lira 79 kuruş zamlanıyor benzine zam var mı?
Motorine çok büyük zam! Motorin 16 Nisan itibariyle 1 lira 79 kuruş zamlanıyor benzine zam var mı?
Canan Karatay şiddetle önerdi: İlaç alacağınıza onu yiyin
Canan Karatay şiddetle önerdi: İlaç alacağınıza onu yiyin
Oğluna küfreden komşuna dehşeti yaşattı
Oğluna küfreden komşuna dehşeti yaşattı
Temel Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak olabilir' sözleriyle ilgili dikkat çeken yeni açıklama
Temel Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak olabilir' sözleriyle ilgili dikkat çeken yeni açıklama
Her ay zam yapma izni verildi! Trafikte tehlike var
Her ay zam yapma izni verildi! Trafikte tehlike var
Abdurrahman Dilipak'ın uyuşturucu taciri holding patronuyla fotoğrafı çıktı! Dilipak'la bakın ne görüşmüş
Abdurrahman Dilipak'ın uyuşturucu taciri holding patronuyla fotoğrafı çıktı! Dilipak'la bakın ne görüşmüş