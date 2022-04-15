'Göğsüme bir ağırlık çöküyor' diyen Şahan Gökbakar'ın mülteci isyanı olay oldu! Twitter yıkıldı: 10-15 sene sonra...

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Gökbakar, Twitter hesabından "Bu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul edilmeleri ve 10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor." dedi.