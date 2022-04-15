'Göğsüme bir ağırlık çöküyor' diyen Şahan Gökbakar'ın mülteci isyanı olay oldu! Twitter yıkıldı: 10-15 sene sonra...
Gündeme ilişkin konular hakkında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, bu sefer de mültecilerle ilgili bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınları için verdiği mücadeleyle 41 yaşındaki Şahan Gökbakar alkış toplamıştı.
Sevilen komedyen, son günlerde yeniden konuşulmaya başlanan mültecilerle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.
Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Gökbakar, Twitter hesabından "Bu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul edilmeleri ve 10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor." dedi.
Gökbakar "Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları, bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum" dedi.