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Dilinin altında çıktı çenesini kestiler! Hüseyin'den acı haber geldi

Dilinin altında çıktı çenesini kestiler! Hüseyin'den acı haber geldi

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde yakalandığı dil altı kanserinden dolayı bir süredir tedavi gören 25 yaşındaki Hüseyin Kırıkkale hayatını kaybetti.

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Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yaşayan Hüseyin Kırıkkale’nin 2 yıl önce dilinde küçük bir yara çıktı. Yara hızla büyüyünce Hüseyin Kırıkkale’ye gittiği hastanede dil altı kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisi süren gencin dilinin ve çenesinin bir bölümü kesilmek zorunda kaldı. Bu şekilde hayatına devam etmeye çalışan Hüseyin Kırıkkale yemek yiyemiyor, konuşamıyor ve ağrılarından dolayı yürüyemiyordu.

Günlerini acı içinde geçiren Hüseyin Kırıkkale, hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç Koçlu Köyü'nde toprağa verildi.

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