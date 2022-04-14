14 Nisan gram altın 925 lirayı aştı! "2022 çok ilginç yıl olacak" diyen İslam Memiş'ten bomba altın ve döviz yorumu

-Sepet yapacaksınız. Elinizde 10 bin liranız var. Yüzde 25 ile TL de dururum. 2500 lira ile döviz alırım. 2500 lira ile altın ve gümüş alırım. 2500 lira ile kripto para alırım. Varlığımızı çeşitlendireceğiz.