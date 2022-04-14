14 Nisan gram altın 925 lirayı aştı! "2022 çok ilginç yıl olacak" diyen İslam Memiş'ten bomba altın ve döviz yorumu
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 14 Nisan altının gram fiyatı 925 lirayı aştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "2022 çok ilginç yıl olacak" dedi ve yatırımcıya önemli mesajlar verdi.
14 Nisan haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları da belli oldu. Bugün altının gram fiyatı 928,91, çeyrek altın 1.523,00, yarım altın 3.045,00 cumhuriyet altını da 6.067 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Hürriyet'e konuştu ve yükseliş trendinin devam edeceğini belirtti. Memiş şunları söyledi:
-2022 yılı oldukça ilginç bir yıl olacak. Paraların altın ve gümüş yarıştığı bir yıl olacak. Bir bakacaksınız kripto paralar bir bakacaksınız altın yükselecek. Merkez Bankaları sert düşüş ve yükselmelere izin vermeyecek.
-Sepet yapacaksınız. Elinizde 10 bin liranız var. Yüzde 25 ile TL de dururum. 2500 lira ile döviz alırım. 2500 lira ile altın ve gümüş alırım. 2500 lira ile kripto para alırım. Varlığımızı çeşitlendireceğiz.