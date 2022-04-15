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Kovid önlemlerini kaldırmak için uygun zaman mı? Mehmet Ceyhan madde madde sıraladı

Kovid önlemlerini kaldırmak için uygun zaman mı? Mehmet Ceyhan madde madde sıraladı

TÜRKİYE’de koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürerken, önlemlerin kaldırılması konusu tartışılıyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından “Önlemleri tamamen kaldırmak için uygun zaman mı?” diye sorarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere” demişti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından “Önlemleri tamamen kaldırmak için uygun zaman mı?” diye sorarak bazı paylaşımlar yaptı. Mesajlarında dünyadan örnekler veren Ceyhan, şunları belirtti:

"-1- Bugün ondan fazla kişi aradı. Kendilerinde veya ailelerinden birinde COVID 19 pozitif çıkmış. Diğer aile üyelerine, bir kısmında semptom olmasına rağmen, aşılı oldukları için temaslı sayılmamaları gibi gerekçelerle test yapılmamış.

-2- Eski kriterler olsa, bir yerine 5 vaka saptanabilirdi.

"Vaka sayıları hala yüksek"
1) Ayrıca; Çin, Güney Kore, Japonya gibi güneydoğu Asya ülkelerinde BA2 ve XE varyantlarına bağlı ciddi vaka artışları var.

2) Almanya, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de vaka sayıları hala yüksek.

3) Savaştaki Ukrayna ve Rusya'da durumu kendileri dahil kimse bilmiyor, her iki ülke vatandaşları da ülkemize kontrolsüzce giriyor.

4) DSÖ, COVID'e bağlı ölümlerin ancak 1/3'ünün saptanabildiğini hesaplıyor. Azaldı diye ölümleri yok saymak en azından benim için doğru değil.

"Bu dalgalardan birinin sonunda pandemi bitecek"
-4- Unutmayalım ki, bu 5. dalga. Önceki 4 dalgada da aynı açıklamalarla normalleştik ve faturası ağır oldu.

Tabii ki bu dalgalardan birinin sonunda pandemi bitecek. Ama o dalga bu mu, müneccim olmayan bilemez. Normalleşelim, ama maske ve mesafe kurallarına uyarak.

-5- Sona erdiğinden emin olunca hep birlikte bütün tedbirleri kaldırırız."

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