Merkezi yönetim bütçesi 69 milyar açık verdi Maliye Bakanlığı açıkladı

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri martta 155 milyar 967 milyon lira, bütçe giderleri 224 milyar 939 milyon lira oldu. Bütçe, martta 68 milyar 972 milyon lira açık verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini açıkladı. Buna göre, merkezi bütçe martta 69 milyar TL açık verdi.

Martta merkezi bütçe geliri 156 milyar TL olurken, giderler 224,9 milyar TL oldu.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe 30,8 milyar TL fazla verdi.

Mart 2021’de bütçe 23,8 milyar TL fazla vermiş, 2021 yılının Ocak-Mart döneminde 22,8 milyar TL fazla vermişti.

Faiz harcamaları martta 26,9, ocak-mart döneminde 84,8 milyar TL oldu.

Faiz harcamaları, 2021 yılın Mart ayında 14,2 milyar TL, Ocak-Mart döneminde 48,9 milyar TL idi.