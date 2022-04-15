Ümit Özdağ: 'Siz gelin huriler var' diyerek Türk kızlarının videolarını çekiyorlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kızlarımız kadınlarımız sokağa çıkmaktan korkar vaziyete gelmişler. Biliyoruz bu coğrafyaları, hem iç savaş coğrafyası, hem de toplu tecavüz geleneği var, erkek çocuklarına tecavüz geleneği var" diye konuştu. Özdağ, Türkiye'deki Pakistanlı, Afganistanlı erkeklerin kadınların videosunu çekerek ülkelerine gönderdiğini ve "Siz de gelin burada huriler var" dediğini de öne sürdü.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

Son dönemde Pakistan ve, Afganistan'dan gelen sığınmacıların sokaklarda kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşmalarına değinen Özdağ, "İşimiz ne, Türkiye'nin tekrar güvenliğini sağlamak, Türk kızlarının sokaklarda güvenlik içinde yürümesini sağlamak. Peşinde Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen sapık TikTokçuların dolaşmamasını sağlamak" diye konuştu.

"Afganistan'dan gelen tecavüzcüyü ihbar ettik, ortadan kayboldu"

Özdağ şöyle devam etti:

Sosyal medyaya çıkın, bugün kızlarımız kadınlarımız sokağa çıkmaktan korkar vaziyete gelmişler. Çünkü, biliyoruz ki bu coğrafyaları, hem iç savaş coğrafyası, hem de toplu tecavüz geleneği var. Bu coğrafyalarda erkek çocuklarına tecavüz geleneği var.

Daha biz parti olarak Beylikdüzü'nden Afganistan'dan kaçmış, eski rejimde vekillik yapmış ama aslında mafya babası olan bir tecavüzcüyü ihbar ettik, ortadan kayboldu.

Bugün Orta Doğu'nun Güney Asya'da ipini koparan Türkiye'ye geliyor. Bu hükümet Türkiye'yi dünyanın lunaparkı haline getirdi. Yine İran üzerinden on binler yürüyüş halinde buraya. Niye, savaştan kaçıyorlar... Şerefli bir erkek, karısını, kızını bırakıp savaştan kaçmaz. Bunlar tek başlarına geliyorlar, yaptıklarını da sosyal medyadaki pisliklerinden görüyoruz. Burada çektiklerini ülkelerine yollayıp, 'Siz de buraya gelin, burası cennet, huriler etrafta dolaşıyor' diye sapıklık yapıyorlar. Yeter, sokaklar alev alev.

"Mevzuatta 'Suriye'de iç savaş bittiğinde geçici koruma statüsü ortadan kalkar, geri dönüş esastır' deniliyor"

Biz konuyu Zafer Partisi olarak siyasetin gündeminde tutuyoruz. Biz Türk milletinin bu talebini siyasete taşırız çünkü bunlar mülteci değil, olsalar bile yollayabilirdik. Mülteciler için de yerel güvenlik, kamu sağlığı ve kamu güvenliği açısından tehdit oluştururlarsa yollarsınız ama bunlar geçici sığınmacı. Bizim ulusal mevzuatımızda da diyor ki, 'Suriye'de iç savaş bittiğinde geçici koruma statüsü ortadan kalkar, geri dönüş esastır.