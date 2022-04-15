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Tavuklarını kovaladı diye köpeği dövdüler para cezası aldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tavuklarını kovaladı diye köpeği dövdüler para cezası aldılar

BARTIN'da tavukları kovaladığı gerekçesiyle bir köpeği sopayla döven şahıslara 2 bin 43 TL ceza uygulandı.

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Bartın Gölbucağı mahallesindeki sanayi sitesinde olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 yıldır beslediği Fransız Buldog cinsi köpeğinin iş yerinin yakınlarında tavukları kovaladığı için tanımadığı şahıslar tarafından sopayla dövüldüğünü iddia eden B.K. durumu polis ekiplerine bildirdi.
Emniyet ekiplerince köpeği sopayla döven şahısların kimlikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi.
Olayın şüphelisi Ö.Y. ve B.A.’ya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. (Kötü davranma, fiziksel ve psikolojik acı çektirme) maddesine istinaden 2.043 TL idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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