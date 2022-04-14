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Adil Gür'den cumhurbaşkanlığı anketleri için bomba açıklama: Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da...

Adil Gür'den cumhurbaşkanlığı anketleri için bomba açıklama: Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da...

Araştırma şirketi sahibi Adil Gür son anketlerin sonuçlarını değerlendirerek Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş isminin öne çıksa da Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da aday yapılmayacağını söyledi.

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Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür ile görüşmesini yazdığı yazısında Gür'ün "Gördüğüm kadarıyla Yavaş'ı da, İmamoğlu'nu da aday yapmayacaklar" yorumunu yaptığını yazdı.

Donat yazısında, şöyle yazdı:
'Ne İmamoğlu ne de Yavaş'
Adil Gür... Araştırmacı... Sürekli anket yapıyor... Ancak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıyor. kamuoyu ile paylaşmıyor. Önceki akşam konuştuk... "Sonuçlar" üzerine.

1. En önemli sorun nedir? Yurdun her yerinden aynı yanıt: "Ekonomi."
2. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları ile ilgili soruya verilen ağırlıklı yanıt: "Mansur Yavaş... Çok konuşmuyor... Kavga etmiyor... Kimseyle polemiğe girmiyor."

Adil Gür, araştırmadan bağımsız olarak, bir düşüncesini de söyledi:
- Gördüğüm kadarıyla Mansur Yavaş'ı da, Ekrem İmamoğlu'nu da aday yapmayacaklar.

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