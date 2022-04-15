Nejat İşler'in utanç gecesi zil zurna sarhoş olan Nejat İşler yerlerde süründü hali rezildi
Tiyatro ve dizi oyuncusu Nejat İşler yine alkol batağına saplandı. İstanbul'da objektiflere zil zurna sarhoş halde yansıyan Nejat İşler, ayakta duramadı yerlere düştü. Daha önce de alkol batağına düşen Nejat İşler karaciğeri iflas edince ölümün eşiğine gelmişti. Bodrum'a taşınıp alkole tövbe eden Nejat İşler, eski kabusuna geri dönüş yaptı. Nejat İşler'in utanç gecesinden yansıyan görüntüler ibretlikti.
Ünlü oyuncu Nejat İşler'in son hali ibretlik. Daha önce alkol sebebiyle karaciğeri iflas eden Nejat İşler ölümden dönmüştü. Bir süre hayatına çeki düzen veren Nejat İşler, yeniden alkol batağına düştü. İstanbul Asmalı mescidde eğlenen Nejat İşler dışarı çıktığında kör kütük sarhoştu. Gazeteciler 'ayakta duramıyorsunuz Nejat bey' diye seslenince parmak sallayıp 'Siz ayakta duramıyorsunuz' dedi. Hemen ardından da yere yığılıp kaldı. Onu yerlerden toplayan kişi taksiye zor bindirdi. İşte Nejat İşler'in ibretlik halleri:
Ünlü oyuncu Nejat İşler dün gece Asmalımescit'te bir mekanda bir genç kadınla eğlenirken görüntülendi. Mekan çıkışında ayakta duramadığı için görevlilerden yardım alan Nejat İşler, ayakta durmakta güçlük çekerek, yere düşüp başını çarptı. Nejat İşler'in sarhoş görüntüleri videosu için tıklayın
Nejat İşler'in o hallerini görüntüleyen medya mensupları 'Nejat Bey sarhoş olmuşsunuz ayakta duramıyorsunuz' diye yorum istediler. Nejat İşler kameralara bakıp parmağını sallayarak 'Asıl siz ayakta duramıyorsunuz' dedi. Bunu dedikten hemen sonra da yere yığılan Nejat İşler başını taksinin kapısına çarptı.
Nejat İşler'i yerlerden toplayan görevliler güçlükle taksiye bindirdiler. Yanındaki kadın arkadaşı da en az onun kadar sarhoştu. Nejat İşler ile birlikte taksiye bindirilen kadın yüzünü sakladı.