Nejat İşler'in utanç gecesi zil zurna sarhoş olan Nejat İşler yerlerde süründü hali rezildi

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in son hali ibretlik. Daha önce alkol sebebiyle karaciğeri iflas eden Nejat İşler ölümden dönmüştü. Bir süre hayatına çeki düzen veren Nejat İşler, yeniden alkol batağına düştü. İstanbul Asmalı mescidde eğlenen Nejat İşler dışarı çıktığında kör kütük sarhoştu. Gazeteciler 'ayakta duramıyorsunuz Nejat bey' diye seslenince parmak sallayıp 'Siz ayakta duramıyorsunuz' dedi. Hemen ardından da yere yığılıp kaldı. Onu yerlerden toplayan kişi taksiye zor bindirdi. İşte Nejat İşler'in ibretlik halleri: