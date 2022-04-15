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Nejat İşler sarhoş görüntüsüyle ibretlik! Yerlerde süründü zavallı bir haldeydi

Oyuncu Nejat İşler yine alkol batağına saplandı. Nejat İşler objektiflere zil zurna sarhoş halde yansıdı. Ayakta duramayan Nejat İşler yerlere düştü. Nejat İşlerin sarhoş halleri ibretlikti. Hatırlanacağı gibi Nejat İşler alkol sebebiyle ölümün eşiğine gelmiş karaciğeri iflas etmişti.

TÜRKİYE'nin yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri olan Nejat İşler'in son hali ibretlik. Daha önce alkol sebebiyle karaciğeri iflas eden Nejat İşler ölümden dönmüştü. Bir süre hayatına çeki düzen veren Nejat İşler, Bodrum'a taşınıp spora yönelmişti. Nejat İşler alkol sorunuyla ilgili bir süre işleri yoluna görmüş görünüyordu. 

Yine alkol batağında
İstanbul Asmalı mescidde medyanın önüne çıkan Nejat İşler dışarı çıktığında kör kütük sarhoştu. Gazeteciler 'ayakta duramıyorsunuz Nejat bey' diye seslenince parmak sallayıp 'Siz ayakta duramıyorsunuz' dedi. Hemen ardından da yere yığılıp kaldı. Onu yerlerden toplayan kişi taksiye zor bindirdi. Evine girişte de yerlere yapışan Nejat İşler verdiği görüntüyle ibretlikti. 

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