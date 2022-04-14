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DÜNYA

Putin ile kalpli fotoğrafıyla protesto etti yerlerde sürüklendi

İhlas Haber Ajansı

Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’in Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen basın toplantısını protesto eden bir aktivist, yerlerde sürüklenerek salondan dışarı çıkarıldı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen, Fransa’nın başkenti Paris’te dün dış politika konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında bir aktivist, elinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Le Pen’in kalple çevrili fotoğrafını göstererek, Le Pen’i protesto etti. Eylemci, kadın güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Aktivist grup İbiza kolektif üyesi olduğu öğrenilen protestocu olay sonrası yaptığı açıklamada, “Biz sadece Marine Le Pen'in diplomasisinin diktatörlerden memnun olduğu gerçeğini görünür kılmak ve onun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü bir ortağı olduğunu hatırlatmak istedik. Çok hızlı oldu, hiç direnmedim ve güvenlik görevlisinin de bunu beklemediğini düşünüyorum. Kafam yere çarptı konuşurken, hala başım ağrıyor” ifadelerini kullandı.

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