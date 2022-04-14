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DÜNYA

ABD Kongre üyesi Bill Keating'den İmamoğlu açıklaması

ABD Kongre üyesi Bill Keating, "İstanbul Belediye Başkanı'yla temasa geçtik. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart." sözlerine açıklık getirdi. Keating, "Başkan’ı bir oturuma davet etmek hakkında ekibimle daha önce yaptığım bir değerlendirmeye yönelikti, ancak herhangi bir temas olmadı" dedi.

ABD Kongre üyesi Bill Keating'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı. 

ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nin iki alt komitesinin 31 Mart 2022 tarihinde “Doğu Akdeniz’de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD’nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek” başlıklı bir oturumunda söz alan Keating,  "İstanbul Belediye Başkanı'yla temasa geçtik. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'de yankı uyandıran açıklamalar sonrası ABD Kongre Üyesi Bill Keating, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Başkanı oturuma davet etme düşüncesine yönelik değerlendirme"
Keating, "Başkan İmamoğlu ile ne konuştum ne de görüştüm. 31 Mart’taki ifadelerim, Başkan’ı bir oturuma davet etmek hakkında ekibimle daha önce yaptığım bir değerlendirmeye yönelikti, ancak herhangi bir temas olmadı ve çıkan haberlerin aksine Başkan ile kesinlikle konuşmadım" dedi.

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