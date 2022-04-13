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Eşimi otele yollasam, kayınvalidemi... Soruyu duyan Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kendisine gelen "Eşimi otele yollasam, kayınvalidemi alsam günah olur mu?" sorusu üzerine şaşkına döndü.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor. Dün gece yayına katılan bir kadının, "Benim eşimle kayınvalidem sürekli kavga ediyorlar. Bu son zamanda bu kavgayı biraz fazla azıttılar. Benim kayınvalidemle hiç bir problemim yok. Kayınvalidem bir aylığına yanıma gelmek istiyor ama eşim müsaade etmiyor. Bu bir ay sürede eşimi otele yollasam, kayınvalidemi alsam günah olur mu?" sorusu üzerine Hatipoğlu, şaşkına döndü.

Soruya yanıt veren Hatipoğlu, "Hükümranlığın geçiyor o zaman. Adamı bir ay otele gönderebiliyorsan sizden korkmak lazım. Her hanım bunu yapamaz. Sen bu soruyu sordun akşam eve döneceksin, şimdiden savunmanı yap Allah korusun. Eşinizin annesini eve aldırmayacak kadar uzaklaşması, son derece yanlış bir hareket. Anne netice itibariyle. Akıllı bir hanımefendisiniz belli. Eşinize bunu anlatmanız gerekiyor. Eşinizin de annenize 'hoş geldiniz' deyip ayağını öpüp af dilemesi lazım." yanıtını verdi.

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