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İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan hayat pahalılığı yorumu: Oh olsun sana!

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan bir camideki konuşmasında hayat pahalılığını faize bağlayarak "Oh olsun. Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur" dedi.

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığının faize dayalı ekonomiden kaynaklandığını öne sürdü. Demircan, pahalılıktan şikayet edenlere "Oh olsun sana! Oh olsun!" diye seslendi.

Demircan'ın bir camide yaptığı söz konusu konuşmanın ilgili bölümünün görüntüsü Twitter'dan paylaşıldı.

Demircan, konuşmasında "Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana! Oh olsun! Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan ol, 10 bin liraya çıkar asgari ücreti yine feryada başlarsın. Neden, kim verecek asgari ücreti 10 bin lira olursa? Devlet verecek. Devlet 2 ay sonra ne diyecek? Doğrudan ve dolaylı vergilerle 'verin bakalım' diyecek. Özel sektör ne yapacak? O da ürettiği mallara ilave edecek. Hayat başlayacak yine aynı noktaya gelecek" ifadelerini kullandı. 

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