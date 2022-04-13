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Allah bunu kabul etmeyebilir! Güldür Güldür Giray Altınok'ın Ramazan skeci olay oldu: Şeytan görse...

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün oyuncusu Giray Altınok, Ramazan’a özel bir video yayınladı.

Güldür Güldür'ün oyuncusu Giray Altınok’un “Evlat en güzel bişey. Ramazan Limited edition” mesajıyla paylaştığı videosu sosyal medyada ilgi gördü. Baba-oğul üzerinden kurguladığı kısa komik videoları kişisel Twitter hesabından yayınlayan Giray Altınok’un son paylaşımını binlerce kişi izledi.

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