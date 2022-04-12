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DÜNYA

New York metrosuna silahlı saldırı! Önüne geleni vurdu 10'dan fazla kişi yaralandı

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.

ABD’nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. New York İtfaiye Teşkilatı (NYFD), saldırıda 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan henüz yakalanmazken, vagonlarda patlayıcılar bulundu.
Metro istasyonundan duman yükselirken, New York polisi aktif patlayıcı bulunmadığını söyledi.

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