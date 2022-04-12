Bildiriyi Almanya Büyükelçisi düzeltmiş! Nedim Şener : Süleyman Soylu yalancıdır niye diyemiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın bildirisini bir büyükelçiye düzelttirdiğini iddia etmişti. Nedim Şener canlı yayında o büyükelçinin Almanya Büyükelçisi olduğunun ortaya çıktığını belirterek CHP niye yalanlamıyor diye sordu.

Millet ittifakı bileşenlerinin Türkiye'deki yabancı büyükelçiliklerle kurduğu ilişki son günlerde çok tartışılmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz ve ABD elçileriyle, Akşener'in ABD büyükelçisiyle kurduğu sıkı temasın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Almanya büyükelçisiyle sıkı bir temas kurduğu ortaya çıktı.

Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu dünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa bildirisini düzelttirmek için Alman büyükelçiye gönderdiğini iddia etmişti. Canlı yayında da Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Nedim Şener de TVNet canlı yayınında bu konuyu açtı.

Süleyman Soylu yalancıdır niye diyemiyor

Nedim Şener, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şu... İddia sahibi bunu ispatlayamıyorsa mahkemeye gitmeli. Gel bakalım bunu mahkemede açıklarım derim. Yapması gereken tek şey ; Süleyman Soylu yalancıdır. Onu mahkemeye verebiliyor musun ona bakar insanlar".