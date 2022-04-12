BIST 2.428
DOLAR 14,68
EURO 15,96
ALTIN 920,99
POLİTİKA

Bildiriyi Almanya Büyükelçisi düzeltmiş! Nedim Şener : Süleyman Soylu yalancıdır niye diyemiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın bildirisini bir büyükelçiye düzelttirdiğini iddia etmişti. Nedim Şener canlı yayında o büyükelçinin Almanya Büyükelçisi olduğunun ortaya çıktığını belirterek CHP niye yalanlamıyor diye sordu.

Millet ittifakı bileşenlerinin Türkiye'deki yabancı büyükelçiliklerle kurduğu ilişki son günlerde çok tartışılmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz ve ABD elçileriyle, Akşener'in ABD büyükelçisiyle kurduğu sıkı temasın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Almanya büyükelçisiyle sıkı bir temas kurduğu ortaya çıktı.

Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu dünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa bildirisini düzelttirmek için Alman büyükelçiye gönderdiğini iddia etmişti. Canlı yayında da Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Nedim Şener de TVNet canlı yayınında bu konuyu açtı. 

Süleyman Soylu yalancıdır niye diyemiyor
Nedim Şener, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şu... İddia sahibi bunu ispatlayamıyorsa mahkemeye gitmeli. Gel bakalım bunu mahkemede açıklarım derim. Yapması gereken tek şey ; Süleyman Soylu yalancıdır. Onu mahkemeye verebiliyor musun ona bakar insanlar". 

 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kiev'de bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu
Kiev'de bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu
ATV'nin Hakim dizisi 3. bölüm fragmanı
ATV'nin Hakim dizisi 3. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı
Yalova’da müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat
Yalova’da müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat
'Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm' diyen Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında fenalaşıp bayıldı: Çok üzgünüm
'Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm' diyen Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında fenalaşıp bayıldı: Çok üzgünüm
Ankara'da isyan ettiren görüntü! Yaşlı kadın 50 liradan az alışveriş yaptı diye servisten indirildi
Ankara'da isyan ettiren görüntü! Yaşlı kadın 50 liradan az alışveriş yaptı diye servisten indirildi
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Siri ile imtihanı: Cemaat de duyacak ulan dedim sus
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Siri ile imtihanı: Cemaat de duyacak ulan dedim sus
Ukraynalı asker paylaştı! Ukrayna Rus İHA'larını İngiliz füzeleriyle böyle vuruyor
Ukraynalı asker paylaştı! Ukrayna Rus İHA'larını İngiliz füzeleriyle böyle vuruyor
Gözün aydın Türkiye! Erdoğan'ı devirecek aday bulundu
Gözün aydın Türkiye! Erdoğan'ı devirecek aday bulundu
5.2'lik deprem sonrası ortaya çıktı! Herkes panik oldu uzmanı sebebini açıkladı
5.2'lik deprem sonrası ortaya çıktı! Herkes panik oldu uzmanı sebebini açıkladı