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Cübbeli Ahmet Hoca'nın Siri ile imtihanı: Cemaat de duyacak ulan dedim sus

Cübbeli Ahmet Hoca, sesli asistan Siri'nin cemaatle konuşması sırasında araya girip sohbeti bölmesinden dert yanarak ''Kendine kendine konuşmaya başladı. Cemaat de duyacak. Tövbe yarabbi. Ulan dedim sus'' dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, iPhone uygulaması sesli/akıllı asistan olarak bilinen Siri'nin cemaatle konuşması sırasında araya girip sohbeti bölmesinden dert yanarak başına gelen talihsizliği anlattı.

"Bir kuruş faydası yok, bir de sohbeti bölüyor"
Ünlü, yaşadığı durumu yanındakilere anlatarak, ''Bu Siri konuşmaya başladı dün biliyorsun değil mi? Ben burada konuşurken, 'bulamadım, bilmem ne' kendi kendine konuşuyordu. Cemaat de duyacak. Bir kuruş faydası yok, bir de sohbeti bölüyor. Sen hatiften nida sanıyorsun evliyaullah da ama öyle bir şey değil. Burada Siri konuşuyor. Tövbe yarabbi'' ifadelerini kullandı.

Cübbeli, yanındaki kişinin 'Sizin sesinizi algılıyor' demesi üzerine ise, ''Başladı cevap veriyor. Ey gidi falan dediysem demek ki. Ulan dedim sus. Kapattım'' dedi.

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