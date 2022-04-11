5.2'lik deprem sonrası ortaya çıktı! Herkes panik oldu uzmanı sebebini açıkladı

Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında bazı yerlerde oluşan toz bulutu tedirginliğe yol açtı. Prof. Dr. Ercan Aksoy, bunun kayaçların türü nedeniyle oluştuğunu söyledi ve oluşabilecek artçılara dikkat çekti.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kırsalda geniş bir alanda görülen ve kimi vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olduğu düşünülerek tedirginliğe yol açan toz bulutunun meydana gelmesinin tamamen bölgedeki kayaçların türüne bağlı olduğunu açıkladı.

Aksoy, şiddetli depremler sırasında ya da sonrasında ışık patlaması ya da toz bulutu şeklinde meydana gelen doğa olaylarının insanlarda tedirginliğe yol açtığını dile getirdi.Meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde özellikle Üçyaka köyü kırsalında geniş bir alanda gözlenen toz bulutu oluşumunun bölgenin jeolojik yapısından kaynaklandığını aktaran Prof. Dr. Aksoy, şunları söyledi:

"Toz bulutunun meydana gelmesi tamamen bölgedeki kayaçların türüne bağlıdır. Çünkü depremin meydana geldiği yerdeki kayaçlara baktığımızda bunların Pütürge metamorfitleri olarak bilinen kayaçlar birimine ait olduğunu görüyoruz. Buradaki kayaç türlerinin de yaygın olarak kiltaşlarından (şist) meydana geldiğini biliyoruz. Kiltaşları çok küçük taneli kayaçlar ve mika minerellari yaygın olarak bulunuyor. Dolayısıyla kiltaşları ayrışınca adeta un haline geliyor. Yine bu toz bulutunun vadide yoğunlaştığını görüyoruz. Çünkü vadinin yamaçlarında daha önceden ayrışmış kiltaşları, yani un haline gelmiş malzeme zeminin titreşimiyle vadiye doğru hareket ediyor ve bu sırada yoğun bir toz bulutunun kalktığını görüyoruz."